0553 313 94 23

Johnson, röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü

İngiltere Başbakanı Johnson, Leeds kentinde bir cezaevi ziyareti sırasında kendisine gösterilen röntgen karsısında adeta şaşkına döndü.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
Johnson, röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Başbakan Boris Johnson, dün Leeds'de bir hapishaneye gitti.

Ziyaret sırasında cezaevi yetkilileri, mahkûmların hapishaneye bedenlerine gizleyerek kaçak mal soktuklarını anlattı. Bu sırada güvenlik güçleri Johnson'a bir mahkûma ait röntgeni gösterdi.

Röntgeni gören Başbakan ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Sürpriz yumurta ha? İçinde mi? Onu yutmuş mu?" diye sordu.

Dakikalar sonra ise bir gardiyan sürpriz yumurta kutusunun içine tütün koyduklarını söyleyince, Boris "Şaka yapıyorsun, değil mi?" diye yanıt verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
  1. röntgen
  2. leeds
  3. Boris Johnson
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramın son gününde İstanbullular plajlara koştu
    1. Bayramın son gününde İstanbullular..
    2. Ev konserveleri için tehlikeli bakteri..
    3. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    4. Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile..
    5. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    6. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    7. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    8. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    9. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    10. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    11. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    12. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    13. Monaco'dan forvet transferi
    14. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    15. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    16. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    17. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    18. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    19. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    20. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi