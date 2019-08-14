Johnson, röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü
İngiltere Başbakanı Johnson, Leeds kentinde bir cezaevi ziyareti sırasında kendisine gösterilen röntgen karsısında adeta şaşkına döndü.14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Başbakan Boris Johnson, dün Leeds'de bir hapishaneye gitti.
Ziyaret sırasında cezaevi yetkilileri, mahkûmların hapishaneye bedenlerine gizleyerek kaçak mal soktuklarını anlattı. Bu sırada güvenlik güçleri Johnson'a bir mahkûma ait röntgeni gösterdi.
Röntgeni gören Başbakan ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Sürpriz yumurta ha? İçinde mi? Onu yutmuş mu?" diye sordu.
Dakikalar sonra ise bir gardiyan sürpriz yumurta kutusunun içine tütün koyduklarını söyleyince, Boris "Şaka yapıyorsun, değil mi?" diye yanıt verdi.
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