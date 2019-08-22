Johnson Almanlardan sonra Fransızları da kızdırdı Avrupa turuna çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde ellerini arkada bağlamasından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la görüşmesinde de ellerini arkadan bağladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit öncesinde Avrupa turunda. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi esnasında ellerini arkadan belinde bağlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bugünkü durağı Fransa oldu Yine aynı şeyi yaptı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson'ın Almanya'da olduğu gibi elleri yine belinde bağlıydı. Macron, Boris Johnson'ın ellerini beline atmaması için elini uzun uzun tutmasına rağmen saray girişindeBoris Johnson'ın elleri belindeydi.



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