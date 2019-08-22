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Johnson Almanlardan sonra Fransızları da kızdırdı

Avrupa turuna çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde ellerini arkada bağlamasından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la görüşmesinde de ellerini arkadan bağladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:54
Johnson Almanlardan sonra Fransızları da kızdırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit öncesinde Avrupa turunda.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi esnasında ellerini arkadan belinde bağlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bugünkü durağı Fransa oldu

Yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson'ın Almanya'da olduğu gibi elleri yine belinde bağlıydı. Macron, Boris Johnson'ın ellerini beline atmaması için elini uzun uzun tutmasına rağmen saray girişindeBoris Johnson'ın elleri belindeydi.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:54
  1. Boris Johnson
  2. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. Angela Merkel

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