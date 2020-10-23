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Aktüel Joe Biden'ın oğlunun eski iş ortağından Biden'a "Çin" suçlaması
Aktüel

Joe Biden'ın oğlunun eski iş ortağından Biden'a "Çin" suçlaması

Tony Bobulinski, Joe Biden'ın, oğlunun Çin ile olan ticari ilişkilerine hiçbir zaman dahil olmadığı konusunda kamuoyuna yalan söylediğini savundu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 03:59:25 -
Joe Biden'ın oğlunun eski iş ortağından Biden'a "Çin" suçlaması

WASHINGTON (AA) - ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın eski iş ortağı Tony Bobulinski, Biden'ın, "oğlunun Çin ile olan ticari ilişkileri konusunda kamuoyuna yalan söylediğini" iddia etti.

Başkanlık seçimlerine günler kala oğlu Hunter Biden'ın Çin ile ticari ilişkiler konusunda zor zamanlar yaşayan Joe Biden, yeni bir iddiayla bir kez daha kamuoyunun gündemine geldi.

2015-2018 yıllarında Hunter Biden ile iş ortaklığı yapan Bobulinski, düzenlediği basın toplantısında Biden'ı hedef aldı.

Bobulinski, 2015 sonundan itibaren Hunter Biden ve diğer ortaklarla birlikte Çinli bir devlet şirketinin de katılacağı "Sino Hawk" isimli bir firma kurma konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.

- "Joe Biden Çinli firmayla tüm ilişkileri biliyordu"

Uzun süren bu sürecin devamında 2 Mayıs 2017 günü Hunter tarafından Joe Biden ile yüz yüze tanıştırıldığını belirten Bobulinski, Joe Biden'ın "Çinli firmayla iş yapma konusundaki her şeye hakim olduğunu" ve "süreci takip ettiğini" iddia etti.

"Joe Biden'ın, oğlu Hunter ile (Çin konusunda) ticari konuları hiç konuşmadığını söylediğini duydum. Bu doğru değil." diyen Bobulinski, ilerleyen dönemde Hunter Biden'ın bu ticari ilişkiden 5 milyon dolar gelir elde ettiğini savundu.

2015-2018 yıllarında kullandığı üç cep telefonunu kameralara gösteren Bobulinski, "Elimdeki tüm bilgileri yarın Senato'da ilgili komiteye ve FBI'a teslim edeceğim." ifadesini kullandı.

Amacının Biden ailesini hedef almak olmadığını savunan Bobulinski, hem kendi itibarını korumak hem de kamuoyunda çokça tartışılan bir konuyla ilgili "elindeki gerçekleri" Amerikan halkının bilgisine sunmak amacıyla hareket ettiğini belirtti.

- İddialar

New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" diye sorduğu ifade edilmişti.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü.

Bundan bir süre sonra da Biden'ın, Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı iddia edilmişti.

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