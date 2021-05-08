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Dünya Joe Biden'dan sürpriz İran hamlesi
Dünya

Joe Biden'dan sürpriz İran hamlesi

ABD'nin İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddiasının ardından şimdi de Joe Biden yönetiminin İran'a yönelik yaptırımların büyük bir kısmını kaldırmaya hazır olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:06:00 -
Joe Biden'dan sürpriz İran hamlesi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduğunun kendilerine iletildiğini söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki müzakerelerde İran heyetinin başında bulunan Arakçi, İran devlet televizyonuna toplantıların seyrine dair açıklamalarda bulundu.

Nükleer anlaşmanın canlandırılması için tüm tarafların ciddi olduğunun gözlemlendiğini kaydeden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'liler tarafından bize aktarılan haberler, onların da nükleer anlaşmaya dönüş için ciddi oldukları yönünde. Şu ana kadar, yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduklarını ilan ettiler."

ABD'nin yaptırımların büyük bölümünü kaldırmasının kendileri için yeterli olmadığını, bu nedenle Viyana'daki müzakerelerin İran'ın isteklerine ulaşacağı ana kadar devam edeceğini belirten Arakçi, bunun olmasıyla kendilerinin de nükleer anlaşmadan doğan tüm taahhütlerine döneceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren toplantılarda "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını görüşüyor.

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