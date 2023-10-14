Joe Biden yere kapaklanıyordu! Robot gibi hareketleri dikkat çekti

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de Philadelphia'da, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların öncesin de ise Biden ile özdeşleşen olaylara bir yenisi daha eklendi.

Düşmekten son anda kurtuldu

Biden sahneye çıkmadan önce az kalsın düşüyordu. Biden'ın tökezlediği anlarda tutunarak düşmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Sık sık sahneden çıkacağı yönü bulamaması, merdivenlerden düşmesi, anlamsız konuşmalar yapması ile gündeme gelen Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump sık sık dalga geçmişti.

Biden, İsrail-Filistin çatışmaları hakkında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

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"Hamas'ın dehşeti, DEAŞ'ın en kötü katliamlarını hatırlatıyor"

"İnsanlar katledildi diyorum. İsrail'de yaşandı bu. Ve 14 Amerikalı öldürüldü. Ebeveynler çocuklarını korumaya çalışırken öldürüldü. Bebekler öldürüldü. Genç insanlar müzik festivalinde barışı kutlarken öldürüldü. Kadınlar tecavüze uğradı. Aileler sessizce saklandı. Bu travmalar hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Hala birçok aile yakınlarından haber bekliyor. Öldüler mi, canlılar mı, rehinler mi bilmiyorlar. Bebekler, yaşılar rehin olarak tutuluyor. Hamas şuan onları öldürmekle tehdit ediyor. Hamas'ın dehşeti, DEAŞ'ın en kötü katliamlarını hatırlatıyor."

"İsrail bu korkunç saldırılara karşı cevap verme hakkına sahip"

"Bu terör ve maalesef ki bu Yahudiler için yeni bir şey değil. Bu antisemitizm yeniden akla getirdi. Çok konuda çok net olmalıyız. Biz İsrail'in yanında duruyoruz. Onların neye ihtiyacı varsa vermeye hazırız. Hamas, Filistinliler için hareket etmiyor. Filistinlileri insan kalkanı olarak kullanıyorlar. Masum insanların kaybı gerçekten kalp kırıcı. İsrail cevap verme hakkına sahip bu korkunç saldırılara karşı. Netanyahu ile 3. görüşmeden çıktım. Ona dedim ki; 'ABD sizi destekliyor.'. Biz savaşın kurallarına uyuyoruz. ABD'liler İsrailliler için dua ediyorlar. Kalbinizdeki o kara deliği biliyoruz, ailenizi kaybettiğiniz zaman."

"Terörü reddediyoruz"

"ABD vatandaşları rehin tutulduğunda, onların güvenliğini sağlamak benim en önemli görevim. Caydırıcılığımız artırmak için uçak gemimizi gönderdik. Şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir ülke herhangi bir örgüt. Size tek bir kelimem var. Yapmayın, yapmayın. Fransa lideriyle görüştüm. Ortaklarımızla konuştuk. Polis departmanlarımız, Yahudi vatandaşlarımızı güven altına almak için yoğun şekilde çalışıyor. Bu ABD'nin bir araya gelme zamanıdır. Şu net. ABD'de nefrete yer yok. Yahudilere karşı yok, Müslümanlara karşı da yok, hiçbir kimseye karşı yok. Terörü reddediyoruz. Bu kötülüğü reddediyoruz. Biz bu yüzden varız."