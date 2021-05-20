Joe Biden hükümetine karşı harekete geçti! 'İsrail' hamlesi

Terörist işgalci İsrail'in 11 gündür abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle kendi içinde görüş ayrılıkları yaşayan Demokrat Parti, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin terörist İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı üzerinden ikiye bölündü.

ABD'nin etkili yayın organı Washington Post gazetesi, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın bugünkü oturumunda, ABD'nin terörist İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışına karşı çıkılması yönünde taslak bir öneri sunacağını yazdı.

"Buna karşı çıkıyorum"

Gazeteye konuşan Sanders, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışını durdurmayı hedeflediğini ifade ederek, "ABD yapımı bombaların Gazze'yi harap ettiği, kadınları ve çocukları öldürdüğü bir anda, bir kongre tartışması bile olmadan bir başka büyük silah satışının gerçekleşmesine izin veremeyiz. Buna karşı çıkıyorum" dedi.

Öte yandan, ABD yasalarına göre, herhangi bir ülkeye silah satışı için 30 gün Kongrenin itiraz süresi bulunuyor.