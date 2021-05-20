  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Gölette facia
18 yaş altındakilere BES imkanı sağlayan teklif kabul edildi
Batman'da "Kudüs'e Sahip Çık" açıklaması
Dünya Joe Biden hükümetine karşı harekete geçti! 'İsrail' hamlesi
Dünya

Joe Biden hükümetine karşı harekete geçti! 'İsrail' hamlesi

Demokrat Senatör Bernie Sanders, ABD hükümetinin işgalci İsrail'e silah satışının iptal edilmesi için Senato'ya başvuracağını açıklayarak 'Buna izin veremeyiz' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:24:00 -
Joe Biden hükümetine karşı harekete geçti! 'İsrail' hamlesi

Terörist işgalci İsrail'in 11 gündür abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle kendi içinde görüş ayrılıkları yaşayan Demokrat Parti, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin terörist İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı üzerinden ikiye bölündü.

ABD'nin etkili yayın organı Washington Post gazetesi, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın bugünkü oturumunda, ABD'nin terörist İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışına karşı çıkılması yönünde taslak bir öneri sunacağını yazdı.

"Buna karşı çıkıyorum"

Gazeteye konuşan Sanders, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışını durdurmayı hedeflediğini ifade ederek, "ABD yapımı bombaların Gazze'yi harap ettiği, kadınları ve çocukları öldürdüğü bir anda, bir kongre tartışması bile olmadan bir başka büyük silah satışının gerçekleşmesine izin veremeyiz. Buna karşı çıkıyorum" dedi.

Öte yandan, ABD yasalarına göre, herhangi bir ülkeye silah satışı için 30 gün Kongrenin itiraz süresi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama
Dünya

Pakistan'dan İsrail'i zora sokacak açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’in savaş suçlarından sor..
Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti
Medya

Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti

Ahlaksız yaşam tarzı bir cana daha mal oldu. Üç hafta önce evlenen 23 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı Mc Kevin, başka bir kadınla birlikte oldu..
Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız
Dünya

Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı devletlerin kendilerini çekemediğini ifade ederek "Ülkemizi ısırmak ya da ısırıp bir şeyler koparm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay