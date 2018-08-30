THY - Trabzon
0553 313 94 23

Joachim Löw'den Mesut Özil açıklaması: En iyi Alman futbolcu

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle milli takımı bırakan Mesut Özil'in son 20-30 yıl içinde yetişen en iyi Alman futbolcularından biri olduğunu söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:26
Joachim Löw'den Mesut Özil açıklaması: En iyi Alman futbolcu

Löw, bugün Münih'te düzenlenen basın toplantısında, Mesut Özil’in ilk milli maçına 2009 yılında çıktığını ve birlikte çok şey yaşadıklarını belirterek, "Dünya şampiyonu olduk. Elbette bu kalıcıdır." dedi.

Türk asıllı futbolcunun oyunu etkileyecek çok iyi tekniğe ve oyun zekasına sahip olduğunu vurgulayan Löw, "Bana göre, Mesut Özil son 20-30 yıl içinde, en iyi Alman futbolcularından biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

 
Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma sürecinde kendisini aramadığını aktaran Alman teknik adam, açıklama yaptığı gün Özil'in menajerinin kendisini aradığını ve bilgi verdiğini açıkladı.

Futbolcuların milli takımdan ayrıldığında ya da sorunları olduğunda kendisini aradığını ifade eden Löw,  Mesut Özil'in başka bir yola gitmeye karar verdiğini kaydetti.

Mesut Özil ile gelecekte mutlaka görüşme fırsatı bulacağını belirten Löw, "Beni aramasını ve attığı adım konusunda bilgilendirmesini dilerdim."ifadesini kullandı.

Löw, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu'yla ilgili (DFB) ırkçılık iddialarını ise reddetti.

Basın toplantısına katılan Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff da, çok güzel yıllar geçirdiği Mesut Özil'in "mükemmel bir futbolcu" olduğunu söyledi.

Milli takımdan bu şekilde ayrılmasının Mesut Özil dahil herkese "acı verdiğini" belirten Bierhoff, bir milli oyuncunun ırkçı hakaretlerin hedefi olmaması gerektiğini ifade etti.

Bierhoff da Löw gibi DFB'deki ırkçılık suçlamalarını reddetti.

İLKAY KADORDA

Öte yandan Joachim Löw, Almanya'nın 6 Eylül'de Fransa ve 9 Eylül'de Peru ile oynayacağı karşılamaların aday kadrosunu açıkladı. 

Löw, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadroya çağırırken, İtalyan temsilcisi Juventus'ta oynayan Sami Khedira'ya ise kadroda yer vermedi.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na götürdüğü 17 futbolcuyu aday kadroya alan Löw, Paris Saint-Germain'den Thilo Kehrer, Hoffenheim'dan Nico Schulz ve Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i ilk kez milli takıma çağırdı.

Löw ayrıca Dünya Kupası aday kadrosundan son anda çıkardığı Leroy Sane, Nils Petersen ve Jonathan Tah’ı da yeniden kadroya dahil etti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:26
  1. almanya
  2. löw
  3. mesut özil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kibirli zihniyet
    1. Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert..
    2. Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Her şeyin..
    3. KYK 2018 burs başvuruları ne zaman?
    4. KYK Ankara yurtları
    5. KYK Diyarbakır yurtları
    6. KYK İzmir yurtları
    7. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?
    8. 30 Ağustos nedeniyle İstanbul’da..
    9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus..
    10. Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce..
    11. Theresa May, Buhari ile görüştü
    12. Soylu'dan dikkat çeken '30 Ağustos'..
    13. YKS üniversite yerleştirme sonuçları..
    14. Tekirdağ’da otomobil takla attı: 1..
    15. Hükümet harekete geçti! Ücretsiz..
    16. YKS yerleştirme sonuçları ne zaman..
    17. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    18. İzmir'de TIR otomobile çarptı: 1 kişi..
    19. Dolar güne nasıl başladı?
    20. 2018 YKS yerleştirme sonuçları sorgula
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım