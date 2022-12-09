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Gündem Jigolo olmak isteyen edepsize ibretlik ders
Gündem

Jigolo olmak isteyen edepsize ibretlik ders

Sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 57 yaşındaki şahıs kendisini arayan kişinin verdiği banka hesap numarasına 74 Bin Türk Lirası parayı havale ederek göndermesi sonrasında dolandırıldığını anlayarak polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 11:48:00 -
Jigolo olmak isteyen edepsize ibretlik ders

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.

Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Yorumlar

Leyl.....

Selam aleyk! Adam 57 yasinda acaba neyin jigolasi olacak? Mubarak gun insani soyleten haber.. O i$ hayasizlarin i$idir.. Erkek Adamin hanimi olur..
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