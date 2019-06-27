Jetler indirmişti! Bomba ihbarı asılsız çıktı
Hindistan'dan ABD'ye sefer yapan uçak bomba ihbarı nedeniyle jetler tarafından Londra'ya indirilmişti.Bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.27 Haziran 2019 Perşembe 15:41
Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, havayolu yetkilileri, Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Mumbai'den ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine giden 191 sefer sayılı Air India uçağında bomba olduğuna dair ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.
Uçağın kalkışının ardından Mumbai Havaalanı'na gelen tehdit içerikli ihbar telefonu nedeniyle uçağın, tedbir amacıyla Londra'nın kuzeybatısındaki Stansted Havaalanı'na indirildiği, yapılan kontrollerin ardından uçağın yolcularıyla birlikte tekrar havalandığı belirtildi.
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