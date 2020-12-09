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Gündem Jet atamaya hemen müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Gündem

Jet atamaya hemen müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, Böcek tarafından hemen görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:26:00 - 2020-12-09 18:37:31
Jet atamaya hemen müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, başkan Böcek tarafından görevden alındı.

Adıgüzel'in dayısını görevden aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalığı döneminde Dr. Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün makamına oturmasının ardından Karakuş'un görevine son verdi. Karakuş'un CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu bildirildi. Başkan Böcek'in görevinden aldığı Karakuş'un kızının ise Onursal Adıgüzel'in resmi danışmanı olarak hizmet verdiği öğrenildi.

2 ay yoğun bakımda kaldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

2 ayı aşkın yoğun bakımda yatan Böcek, 3 Aralık'ta taburcu edilmişti.

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