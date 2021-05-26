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Aktüel Jeriko silah hangi ülkenin?
Aktüel

Jeriko silah hangi ülkenin?

Jeriko silah yarı otomatik silah olarak bilinmekte. 1990 yıllarda üretilen Jeriko silahın pek çok çeşitleri vardı. Jeriko silah çeşitleri, Full-size, Semi-compact, Compacttur. Peki Jeriko silah ağırlı ne kadar? Jeriko silah ne kadar mühimmat alır?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 08:32:00 - 2021-05-26 08:32:22
Jeriko silah hangi ülkenin?

Jeriko 941, Israeli Military Industries tarafından geliştirilen ve 1990 yılından bu yana üretilen İsrail yapımı bir yarı otomatik tabancadır. Silah, CZ-75 temel alınarak geliştirilmiştir ve 9x19mm Parabellum, 40 S&W, 41 AE ve 45 ACP mermilerini kullanmaktadır. ABD'de Magnum Research tarafından Baby Geagle adı altında satılmaktadır.

Jeriko silah ağırlığı

Ağırlık800 g

Uzunluk190 mm

Namlu uzunluğu105 mm

Jeriko silah mühimmatı

Mühimmat9x19mm Parabellum

40 S&W

41 Action Express

45 ACP

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