Jeriko silah hangi ülkenin?
Jeriko silah yarı otomatik silah olarak bilinmekte. 1990 yıllarda üretilen Jeriko silahın pek çok çeşitleri vardı. Jeriko silah çeşitleri, Full-size, Semi-compact, Compacttur. Peki Jeriko silah ağırlı ne kadar? Jeriko silah ne kadar mühimmat alır?
Jeriko 941, Israeli Military Industries tarafından geliştirilen ve 1990 yılından bu yana üretilen İsrail yapımı bir yarı otomatik tabancadır. Silah, CZ-75 temel alınarak geliştirilmiştir ve 9x19mm Parabellum, 40 S&W, 41 AE ve 45 ACP mermilerini kullanmaktadır. ABD'de Magnum Research tarafından Baby Geagle adı altında satılmaktadır.
Jeriko silah ağırlığı
Ağırlık800 g
Uzunluk190 mm
Namlu uzunluğu105 mm
Jeriko silah mühimmatı
Mühimmat9x19mm Parabellum
40 S&W
41 Action Express
45 ACP