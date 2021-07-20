Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'e ait roket ile uzaya gitmeyi başaran isimler kervanına dahil olmasıdan sonra Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos nereli? Jeff Bezos kaç yaşında?

Amazon’un kurucusu ve sahibi milyarder iş insanı Jeff Bezos, dünyanın merakla beklediği uzay yolculuğunu başarı ile tamamladı. Kendisinin sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin’e ait New Shepard uzay aracı ile ABD’nin Teksas eyaletinden uzaya gitmek üzere havalanan Bezos’a tarihin ilk “sivil ve pilotsuz uzay uçuşu”nda kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Olivier Deamon eşlik etti. Türkiye saati ile 16.00’da ateşlenen rokette yer alan ekip uzayda 1.5 dakika geçirdikten sonra dünyaya döndü.

Jeff Bezos kimdir

Jeffrey Preston Bezos doğum adıyla Jeffrey Preston Jorgensen, 12 Ocak 1964'te ABD'de doğdu. Jeff Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı.

Eğitim hayatında çok başarılı bir grafik çizen Jeff Bezos, River Oaks İlköğretim Okulu'nu tamamladıktan sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirdi, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden de de yine sınıf birincisi olarak diploma aldı. Jeff Bezos yaz aylarını dedesinin Texas'daki çiftliğinde sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak geçirmiştir.

1986 yılında, Üniversite diplomasını alınca, Bezos Mayıs 1986'da mezuniyetten hemen sonra, Priceton mezunu çalışanlar aramakta olan Fitel firmasının onbirinci elemanı oldu. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti. 23 yaşındaki genç adam aynı an da, şirketin New York ve Londra ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, tasarım, programlama ve test aşamalarını denetliyordu.

Nisan 1998'de başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street'de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company'e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra Aralık 1990'da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu Fon'da çalışırken 1993'te halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle'la evlendi. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internet'deki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.

Jeff Bezos, amazon.com ile dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeyi kurdu. İnternet'in en tanınmış markasını yarattı, dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Jeff Bezos, internetin en çok alışveriş yapıldığı internet sitelerinden birisi olan, 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan "amazon.com" adresinin kurucusu ve sahibi oldu.

Jeff Bezos serveti ne kadar?

Dünyanın en zengin kişisi ünvanına sahip olan Jeff Bezos, servetine 24 milyar dolar daha kattı.