Jeep® Avenger ailesinde 58 bin TL’ye varan avantaj!

Jeep®, yılın ilk ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip satın alma fırsatları sunuyor. Ocak ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında, mevcut araçlarını Jeep® yetkili satıcılarına getiren müşteriler Avenger modellerinde takas desteğinden yararlanabiliyor.

Bu doğrultuda, Summit donanımlı Avenger Elektrik modellerinde anahtar teslim bedeli üzerinden 58 bin TL’ye kadar, Summit donanımlı Avenger e-Hybrid modellerinde 36 bin TL’ye kadar, Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 23 bin TL’ye kadar takas desteği sağlanıyor.

Macera, özgürlük ve tutkunun global sembolü Jeep®, ay sonuna kadar geçerli olacak bu kampanya ile Avenger ailesini avantajlı alım seçenekleriyle tüketicilerle buluşturuyor.