Japonya'nın yeni başbakanı Suga Yoşihide oldu
Şinzo Abe'nin istifa etmesinin ardından Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda Suga Yoşihide, Japonya'nın yeni başbakanı oldu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle 28 Ağustos'taki istifasının ardından ülkenin yeni başbakanı Suga Yoşihide oldu.
Japonya'da yaklaşık 20 günlük boşluğun ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, olağanüstü oturumda ülkenin yeni başbakanı seçildi.
465 koltuğun 314'ü "evet" dedi
Japonya parlamentosunun alt kanadı olan ve Şuugin olarak adlandırılan Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek için toplandı.
LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alan Suga Yoşihide, böylelikle Japonya'nın yeni başbakanı oldu.
Eylül 2021'e kadar görevini yürütecek
Ülkenin yeni başbakanı seçilen Suga Yoşihide'nin, görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürüteceği bildirildi.
Öte yandan, hafta içinde yapılan partinin iç seçimlerinde 534 oyun 377’sini alan Suga, LDP lideri olmuştu.