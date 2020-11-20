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Aktüel Japonya'nın Wakayama eyaletinden İzmir'deki depremzedeler için 1 milyon yen yardım
Aktüel

Japonya'nın Wakayama eyaletinden İzmir'deki depremzedeler için 1 milyon yen yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:28:50 -
Japonya'nın Wakayama eyaletinden İzmir'deki depremzedeler için 1 milyon yen yardım

TOKYO (AA) - Japonya’nın Wakayama eyaleti, İzmir’de 30 Ekim'de yaşanan depremin mağdurlarının desteklenmesine yönelik 1 milyon yen (yaklaşık 73 bin lira) yardımda bulundu.

Japonya’nın Wakayama Eyaleti Valisi Nisaka Yoşinobu, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı ziyaret etti.

Görüşmede Vali Nisaka, İzmir’de 30 Ekim'de yaşanan ve 116 kişinin yaşamını yitirdiği depremde hayatını kaybedenlerin ailelerin acılarını paylaştığını kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerini bildiren Nisaka, depremzedelere destek için eyalet valiliği olarak yardımda bulunma kararı alındığını söyledi.

Nisaka, 1 milyon yen yardımın Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği hesabına aktarılacağını dile getirdi.

Depremzedelere yapılan yardımdan dolayı şükranlarını sunan Mercan da "Bizde bir söz vardır, ‘sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır’ diye. Zor durumda acımızı paylaştığınız için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Türk-Japon ilişkilerinin tarihi derinliğe sahip olduğunu ifade eden Mercan, "Bu ilişkilerin kapısı Wakayama eyaletidir ve siz de alicenaplığınızı bir kez daha gösterdiniz." dedi.

Mercan, yardımın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına aktarılacağını söyledi.

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