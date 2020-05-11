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Aktüel

Japonya’nın sağlık sistemi alarm veriyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip korona virüs hastalarına ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90’ının dolduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:53:06 -
Japonya’nın sağlık sistemi alarm veriyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip korona virüs hastalarına ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90’ının dolduğu açıklandı.


Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşarak 283 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, Japonya’nın sağlık sistemini tehdit ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Tokyo’da Covid-19 hastaları için ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90’ının dolduğunu açıkladı. 28 Nisan itibariyle bin 832 korona virüs hastasının sağlık kurumlarına yatışının gerçekleştiği belirtilirken, söz konusu hastaların dev metropoldeki 2 bin yataklık kapasitesinin yüzde 91.6’sını doldurduğu ifade edildi. Vaka sayısındaki olası artışa karşı Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakaları için ayrılan yataklı hasta kapasitesini 4 bine çıkarmayı hedefliyor. Hastalığı hafif atlatan kişiler ise sağlık sistemindeki tıkanmanın önüne geçmek için hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole ediliyor.



En fazla vaka Tokyo’da


Korona virüs (Covid-19) şu ana kadar Japonya’da 16 bin 559 kişiye bulaşmış, Tokyo ise 4 bin 868 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olmuştu. Ülke genelinde 647 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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