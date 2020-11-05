  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya'nın Kagawa eyaletinde kuş gribi vakası
Aktüel

Japonya'nın Kagawa eyaletinde kuş gribi vakası

Yaklaşık 330 bin tavuk itlaf edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 06:10:29 -
Japonya'nın Kagawa eyaletinde kuş gribi vakası

TOKYO (AA) - Japonya'nın batısındaki Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.

Çiftlik yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildi.

Bunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi.

Öte yandan çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklandı.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini belirtti.

Bakan Nogami, "Bir salgını önlemekte ilk eylem önemli ve eyalet idaresi ile iş birliği halinde bakanlığımız tüm tedbirleri almak istiyor." dedi.

Kagawa'da Ocak 2018'de de bir başka çiftlikte kuş gribi tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump
Yerel

Trump "kazandık" demişti... Validen cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın “Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz” şeklindeki sözlerine Pennsylvania Valisi'nden cevap geldi...
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
İşte Laikçi kokuşmuşluk, işte Mine Kırıkkanat! İnsanlık dışı bir paylaşıma imza attı
Gündem

İşte Laikçi kokuşmuşluk, işte Mine Kırıkkanat! İnsanlık dışı bir paylaşıma imza attı

İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan Cumhuriyet paçavrasının yazarı Mine Kırıkkanat'ın son paylaşımı büyük tepki çekti.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay