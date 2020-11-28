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Aktüel Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-28 05:36:09 -
Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü

TOKYO (AA) - Japonya’nın doğusundaki İbaraki eyaletinde balıkçı teknesinin kargo gemisine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İbaraki’nin Mito kentindeki Kaşima Limanı açıklarında balıkçı teknesinin kargo gemisine çarptığı ihbarı alındı.

Yerel saatle 05.35’teki ihbar sonrası olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, tekne batmadan içindeki 12 kişiyi kurtardı.

Hastaneye sevk edilen 5 kişiden biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


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