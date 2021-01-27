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Dünya Japonya'dan yeni koronavirüs kararı
Dünya

Japonya'dan yeni koronavirüs kararı

Japonya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında kentlerin kalabalık noktalarında gelişigüzel toplu PCR test uygulaması martta başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 05:57:00 -
Japonya'dan yeni koronavirüs kararı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti Tokyo, Osaka gibi Kovid-19 vakalarının düşüş trendi göstermediği metropollerde günlük PCR testi uygulaması başlatacak.

Buna göre, sadece semptom gösterenler ve temas haritasında belirenler değil, halk gelişigüzel olarak PCR testlerine tabi tutulacak.

İhale sahibi firmalarca düzenlenecek ve tüm masrafları merkezi hükümetçe karşılanacak testler havalimanları, şehir merkezleri, firma ve üniversitelerde uygulanacak.

Test noktalarında alınan mukus ve salya numuneleri sonuçları hem bireylere gönderilecek ham de anonim istatistikler için arşivlenecek.

Sonuçlar, olası bir vaka patlamasına karşı erken tedbir kapsamında yapay zeka yardımıyla analiz edilecek.

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