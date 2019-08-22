0553 313 94 23

Japonya'dan Güney Kore'ye 'istihbarat anlaşması'!

Japonya Baş Kabine Sekreteri Suga, ülkesinin Güney Kore ile 2016'da imzalanan istihbarat paylaşım anlaşmasını sürdürmek istediğini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
Japonya'dan Güney Kore'ye 'istihbarat anlaşması'!

2016 yılında Japonya ve Güney Kore arasında imzalandığından beri her sene yenilenen Askeri İstihbarat Genel Güvenlik Anlaşması (GSOMIA), bu yılki sürenin dolacağı tarih olan 24 Ağustos'tan önce bir kez daha gündeme geldi.

Cumartesi günü her iki ülkenin de bildirimde bulunmak suretiyle geri çekilme hakkı bulunan anlaşmayla ilgili konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, güvenlik konusundaki ikili işbirliğini güçlendireceği ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağı inancıyla anlaşmanın şimdiye dek otomatik olarak yenilendiğini hatırlattı.

Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkilerin gergin bir dönemden geçtiğini söyleyen Suga, buna rağmen iki ülkenin birlikte çalışması gereken alanlarda işbirliğinin önemli olduğuna inandığını kaydetti.

Üçlü işbirliği vurgusu

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya da, anlaşmanın iki ülkeyi de ilgilendiren güvenlik durumlarının analiz edilmesi ve karşılıklı yanıt alınması noktasında Japonya ve Güney Kore için yararlı bir çerçeve çizdiğini ifade etti. Iwaya Japonya’nın, mayıs ayından bu yana devam eden Kuzey Kore’nin füze denemeleri konusunda Seul ile istihbarat paylaştığını hatırlatarak, anlaşmanın Japonya, ABD ve Güney Kore arasında işbirliğine katkı sağladığını belirtti.

Tartışmalara neden olmuştu

Güney Kore ile Japonya arasında 2012 yılında imzalanmak istenen GSOMIA, iki ülke arasındaki tarihi ihtilaflar nedeniyle Japonya karşıtı siyaset yürüten Güney Kore muhalefeti nedeniyle uzun süre imzalanmamıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, karşılıklı gizli askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı 2016 yılında Kuzey Kore kaynaklı askeri tehditleri gerekçe göstererek ‘gerekli' olarak nitelemiş ve anlaşma Tokyo'da imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, Güney Kore Japonya'ya Pyongyang'ın balistik füzeleri konusunda bilgi sağlıyor, Japonya ise Güney Kore ile Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin denizaltı ve uydu görüntülerini paylaşıyordu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
  1. Güney Kore
  2. japonya
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüketici güven endeksi arttı
    1. Tüketici güven endeksi arttı
    2. Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı
    3. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den..
    4. Emet’in düşman işgalinden kurtuluşu..
    5. GKV’de ‘Eğitimde Program Geliştirme..
    6. Tosunu eğittiği için fenomen oldu,..
    7. Karikatürlerle “Süleyman Demirel”
    8. Dev teknoloji şirketleri katil..
    9. "Milletin Kapısı" vatandaşın hizmetinde
    10. Limyra Antik Kenti'nde 50. sene kazıları
    11. Uzman psikolog Sönmez: “İntiharın..
    12. Yangına hassas alanlara ateşe..
    13. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6..
    14. Hayallerini olimpiyat şampiyonluğu..
    15. Alışverişte yabancı bereketi
    16. "Kupayı kaldırmak istiyoruz"
    17. Türkiye’nin iyilik elçileri engel..
    18. İstanbul’dan yurt dışına kaçıyorlardı,..
    19. Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal..
    20. Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Başkan..
    21. Mahkemeden emsal karar! Bu haber bütün..
    22. Muratpaşa’da yeni basketbol sahaları
    23. Kurdaki düşüş servislerin semtine..
    24. Şaphane’de su arama çalışmaları..
    25. Maltepeli çocuklar, sosyal medyayı..
    26. Pendik Belediyesi, yatırım değeri..
    27. Büyükşehir, 25 bin 300 çöp..
    28. Almanya Başbakanı Merkel: İngiltere ne..
    29. Yerli yaş fındığın kilosu 10 TL
    30. El emeği tespihler fiyatlarıyla dikkat..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal