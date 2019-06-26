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Japonya’dan geldi, Kayseri’de sağlığına kavuştu

Japonya’daki bir restoranda 7 yıldır çalışan 44 yaşındaki Taner Topçu, bacaklarında ağrıya neden olan varislerden, Memorial Kayseri Hastanesi’nde yapılan ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
Japonya’dan geldi, Kayseri’de sağlığına kavuştu

Japonya’daki bir restoranda 7 yıldır çalışan 44 yaşındaki Taner Topçu, bacaklarında ağrıya neden olan varislerden, Memorial Kayseri Hastanesi’nde yapılan ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu.


Bacak bölgesindeki varislerin etkisiyle ağrıları dayanılmaz hale gelen 2 çocuk babası Taner Topçu, geçen yıl Japonya’daki bir sağlık kuruluşuna başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Topçu’ya varis çorabı kullanması gerektiği söylendi. 6 ay süreyle varis çorabını kullanan Topçu’nun ağrıları her geçen gün daha da artarak devam etti. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu durum nedeniyle Türkiye’ye gelerek tedavi olmaya karar veren Topçu, yaptığı araştırmada Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Faruk Cingöz’ün adına ulaştı. Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Prof. Dr. Faruk Cingöz ve ekibinin gerçekleştirdiği 45 dakikalık başarılı operasyon sonrası varisleri alınan Topçu, ertesi gün sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.



Sürekli ayakta çalışmak ağrılarını artırdı


Geçen yıla kadar önemi bir problemi bulunmadığını ancak sürekli ayakta çalışmak zorunda olduğu mesleği nedeniyle varis ağrılarının dayanılmaz bir hal aldığını dile getirerek yaşadığı süreç hakkında şöyle konuştu: “Çalıştığım işyerinde bazen 12 saat hiç oturmadan çalışmak zorunda kalıyorum. Sağ bacağımdaki varisler nedeniyle ağrılarım artınca tedavi olmaya karar verdim. Bunun için de ülkeme gelmeyi tercih ettim. Prof. Dr. Faruk Cingöz hocamız hastalığın ilerlediğini ve basit çözümlerle bu sorunun kontrol atına alınamayacağını, bu nedenle de cerrahinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ameliyatım başarıyla yapıldı ve varislerimden kurtulduğum için çok mutluyum.”



Erken evrede konforlu tedavi seçenekleri


Prof. Dr. Faruk Cingöz, özellikle bacaklarda genişleyen varislerin ciddi estetik bozukluğun yanı sıra kramplara, ağrılara, enfeksiyona, pıhtı tutmaya ve ağırlık hissine neden olduğunu söyledi. Varis tedavisinin erken evrede yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Cingöz,“Hastamızın sağ bacağındaki venöz yetmezliği son derece ileri seviyedeydi. Hastalık o kadar ilerlemişti ki sağ bacağındaki damarlar normalden 4-5 kat daha fazla genişlemişti. Bunu göz önünde bulundurarak hastamıza klasik varis ameliyatı uyguladık. Silikonla yüzük takma, yapıştırma, zamklama ve lazerle tedavi seçeneklerini uygulamak bu hastamız için mümkün değildi. Başarılı mikro varis cerrahisiyle konforlu bir şekilde sağlığına kavuştu” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
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