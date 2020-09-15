Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede yüz yaşın üzerindekilerin verilerini nüfus kayıt verilerine göre güncelledi.

Buna göre bir asırı geçenlerin sayısı 9 bin 176 artarak 80 bin 450'ye çıktı.

Verilerin 50 yıldır arttığı Japonya'da bu oranın büyük çoğunluğunu yüzde 88 ile kadınlar oluşturuyor.

Yüz yaşın üzerindekiler çoğunlukla batıdaki Şimane ilinde yaşarlar, bunu sırasıyla Kochi ve Tottori eyaletleri takip ediyor.

Japonya'da 2019 verilerine göre ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,45, erkeklerde 81,41 yıl olarak tesbit edildi.

İlk olarak 1963'te kaydedilen veriler, son 50 yıldır sürekli artmaktadır.