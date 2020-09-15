  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var
Dünya

Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'da 100 yaşını aşmış insanların sayısı ilk kez 80 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 07:21:00 -
Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede yüz yaşın üzerindekilerin verilerini nüfus kayıt verilerine göre güncelledi.

Buna göre bir asırı geçenlerin sayısı 9 bin 176 artarak 80 bin 450'ye çıktı.

Verilerin 50 yıldır arttığı Japonya'da bu oranın büyük çoğunluğunu yüzde 88 ile kadınlar oluşturuyor.

Yüz yaşın üzerindekiler çoğunlukla batıdaki Şimane ilinde yaşarlar, bunu sırasıyla Kochi ve Tottori eyaletleri takip ediyor.

Japonya'da 2019 verilerine göre ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,45, erkeklerde 81,41 yıl olarak tesbit edildi.

İlk olarak 1963'te kaydedilen veriler, son 50 yıldır sürekli artmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtme..
Dikkat çeken sözler: Erdoğan bu yüzden hedef
Gündem

Dikkat çeken sözler: Erdoğan bu yüzden hedef

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uluç Özülker, Erdoğan gibi kararlı bir liderin Fransa'nın bölgedeki hedeflerinin önünde büyü..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı