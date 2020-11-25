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Aktüel Japonya'da üniversite öğrencilerine ezan semineri
Aktüel

Japonya'da üniversite öğrencilerine ezan semineri

Yeniakit Publisher
2020-11-25 07:01:56 -
Japonya'da üniversite öğrencilerine ezan semineri

TOKYO (AA) - Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Gakugei Üniversitesi öğrencilerine ezan semineri verildi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, başkentin Koganei ilçesindeki Gakugei Üniversitesinde ezan semineri düzenledi.

Öğrencilerin yüz yüze ve çevrim içi katılabildikleri seminerde Çınar, ezanın doğuşunu, tarihini ve günümüz İslam ülkelerindeki okunuş farklılıklarını anlattı.

İslamiyet kapsamındaki iman, itikat, ahlak esasları üzerine sunum yapan Çınar, Osmanlı Devleti'nde ezanın okunuş seyrine ilişkin bilgi verdi.

Öğrencilere hitaben 5 vakit namazı için 5 ayrı makamda ezan okuyan Çınar, namaza davet metotlarındaki makam zenginliğine dikkati çekti.

Çınar daha sonra Japon öğrencilerin, İslam dini ve yaşantısına ilişkin sorularını yanıtladı.

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