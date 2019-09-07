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Japonya’da Türkiye Festivali

Japonya’da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, Türkiye’yi ve Türk kültürünü merak eden Japonların akınına uğradı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:20
Japonya’da Türkiye Festivali

Japonya’da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, Türkiye’yi ve Türk kültürünü merak eden Japonların akınına uğradı. Festivaldeki mehter gösterisi de Japonlardan büyük ilgi gördü.


Japonya’nın başkenti Tokyo, bugün Türkiye Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde, Türk mutfağı başta olmak üzere Türk kültürünün farklı ögeleri Japonlara tanıtıldı. Tokyo’nun önemli turistik bölgelerinden olan Yoyogi’de düzenlenen festival, turistler ve yerel halktan büyük ilgi görürken, festivale katılanlar kebaptan mantıya, dolmadan Türk kahvesine Türk mutfağının onlarca farklı lezzetini tatma fırsatı buldu.



Mehter büyük ilgi gördü


Festivalde gerçekleştirilen mehter gösterisi de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından bazı katılımcılar, mehter takımı üyeleri ile fotoğraf çektirdi. Festival süresince, Samsun Opera ve Balesi ekibi de performanslarını sergiledi.



Japonlardan tam not aldı


Türk kültürüne merakı nedeniyle Türkçe öğrenen ve festivale katılan Ryosuke Hikari (25), "En çok iskender kebabı beğendim. Türk yemeklerini çok seviyorum. Daha önce de Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde okudum" şeklinde konuştu.


Yuka Yamada (23) da Türk kültürünü çok sevdiğini ifade ederek, "Türk kültürü çok çeşitli kültürleri barındıran bir kültür. Bence çok ilginç. Ayrıca lezzetli yemekleri ve iyi insanları için de Türkiye’yi seviyorum" ifadelerini kullandı.


2 ay önce Türkiye’yi ziyaret eden ve daha sonra Türk kültürüne merak salan Haruka Ozawa ise "Erkek arkadaşım Türkiye’yi çok merak ediyor ve 2 ay önce Türkiye’yi ziyaret ettik. İnsanlar bize çok iyi davrandı ve çok iyi hissettim. Bu yüzden Türkiye’ye ilgi duymaya başladım ve bu festivale gelmeye karar verdim" dedi.


Türkçeyi kendi çabaları ile öğrenen ve daha sonra Türkiye’ye giderek Türkçesini geliştiren Sayaka Sora da festivali çok beğendiğini belirterek, Türk yemeklerinden musakkayı çok sevdiğini dile getirdi.



Japonya’da Türkiye Yılı


Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise Türkiye Festivali’nin Japonya’da Türkiye Yılı olarak ilan edilen 2019’da gerçekleştirilen etkinliklerin bir parçası olduğunu ifade etti. Festivalin Japon toplumundan çeşitli kesimlere ulaşabilmek adına düzenlendiğini kaydeden Ateş, "Mehter takımı gösterisinden konserlere, hediyelik eşya stantlarına birçok etkinlikle Japonların Türkiye ile bağ kuracakları bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:20
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