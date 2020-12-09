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Aktüel Japonya'da füze savunma amacıyla iki donanma gemisi Aegis ile donatılacak
Aktüel

Japonya'da füze savunma amacıyla iki donanma gemisi Aegis ile donatılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-09 06:37:40 -
Japonya'da füze savunma amacıyla iki donanma gemisi Aegis ile donatılacak

TOKYO (AA) - Japonya’da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemine alternatif olarak iki donanma gemisinin Aegis füzesavar sistemiyle donatılacağını açıklandı.

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) savunma ve güvenlik konulu toplantısında füze savunma kararına ilişkin konuştu.

Bakan Kişi, opsiyonlar arasında bulunan özel sektör gemilerinin Aegis ile donatılması ya da sondaj kulesi benzeri kıyı ötesi yapıların kullanılması alternatifleri yerine, iki donanma gemisine Aegis füzesavar sisteminin monte edileceğini söyledi.

Kararın, LDP ve ortağı Komeito Partisinden destek görmesi sonrası kabine onayına gelecek hafta sunulması bekleniyor.

- Haziranda vazgeçilmişti

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Japonya, 2017'de aldığı karaya konuşlandırılacak sistem kararından yükselen maliyet, teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Kararda, önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri dışına düşebileceği endişesi etkili olmuştu.

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