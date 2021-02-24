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Dünya Japonya’da 3 gündür süren yangında, 50 hektarlık alan kül oldu
Dünya

Japonya’da 3 gündür süren yangında, 50 hektarlık alan kül oldu

Japonya’nın Tochigi eyaletindeki ormanlık alanda 3 gündür söndürülemeyen yangın sonucu en az 50 hektarlık alan küle döndü. Japonya'nın Tochigi eyaletinde yer alan ormanlık alanda yaklaşık 3 gün önce çıkan yangın söndürülemiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:42:00 - 2021-02-24 16:49:40
Japonya’da 3 gündür süren yangında, 50 hektarlık alan kül oldu

Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Tochigi eyaletinde yer alan Ashikaga'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu eyaletlerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğine ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çabalara rağmen ilerleme kaydedilemediği ifade edildi. En az 50 hektarlık alanın küle döndüğü kaydedilirken yangının, Pazar günü bölgede yürüyüş yapan bir kişinin ihbarı üzerine fark edildiği belirtildi.

Yangın yerleşim bölgelerine yaklaşıyor

Orman yangını söndürme çalışmalarına rağmen yayılmaya devam ediyor. Riskli bölgede yer alan yaklaşık 180 hane için tahliye uyarıları yapılırken, 9 haneden en az 20 kişinin bugün saat 14.00 itibariyle tahliye merkezlerine başvurduğu kaydedildi. Yerel otoriteler ise komşu il ve eyaletlerden ek yangın söndürme helikopteri talebinde bulundu.

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