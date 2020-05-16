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Japonya’da 21 kişi daha korona virüsten öldü

Japonya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 761’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:13:41 -
Japonya’da 21 kişi daha korona virüsten öldü

Japonya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 761’e yükseldi. Ülke genelinde doğrulanan toplam vaka sayısı ise 17 bini aştı.


Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir kriz halini alan korona virüs salgını Japonya’da son 24 saatte 21 kişinin daha ölümüne neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ölü sayısının 761’e yükseldiği belirtilirken, toplam bilançoya karantina gemisi Diamond Princess’in yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişinin de dahil olduğu kaydedildi.


57 yeni vaka


Bugün 14’ü başkent Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 57 yeni vaka Japonya’daki vaka sayısını 17 bin 22’ye taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, farklı eyaletlerden 16 bin 310 kişiye Covid-19 bulaştığı bildirildi.


236 hastanın durumu kritik


Japonya genelinde korona virüs tedavisi gören 236 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklayan yetkililer, 11 bin 806 kişinin ise tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiğini ifade etti.

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