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Aktüel Japonya'da 2011'deki nükleer sızıntı sonrası tahliye edilenlerin yüzde 65’i dönmeyi düşünmüyor
Aktüel

Japonya'da 2011'deki nükleer sızıntı sonrası tahliye edilenlerin yüzde 65’i dönmeyi düşünmüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:12:42 -
Japonya'da 2011'deki nükleer sızıntı sonrası tahliye edilenlerin yüzde 65’i dönmeyi düşünmüyor

TOKYO (AA) - Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve nükleer sızıntıdan sonra tahliye edilenlerin yüzde 65'inin Fukuşima eyaletine dönmeyi düşünmediği bildirildi.

Kwansei Gakuin Üniversitesi araştırmacıları, 9 şiddetindeki deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Daiichi Santrali'nde nükleer erimenin yaşandığı sırada eyalette ikamet eden 4 bin 800'den fazla kişiye soru yöneltti.

Temmuz-eylülde yapılan ankete yanıt verenlerin yüzde 65'inin Fukuşima'ya yeniden dönme niyetlerinin olmadığı ortaya çıktı.

522 kişinin 341'i "bölgeye dönme niyetim yok", 138'i "dönmeyi planlıyorum" cevabını verirken, 43’ü ise "çekimser" kaldı.

"Bu zamana dek neden dönmedikleri" sorusuna cevap verenlerin yüzde 46’sı doğa kirliliğinden endişelendiğini, yüzde 44’ü ise taşındıkları lokasyonlarda yerleşik hayata geçtiklerini aktardı.

Kyodo ajansına göre, ekim itibarıyla sızıntı sonrası Fukuşima içi ve dışında tahliye edilmiş yaklaşık 37 bin kişi bulunuyor.

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