  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya Veliaht Prensi'nden kızının evliliğine onay
Aktüel

Japonya Veliaht Prensi'nden kızının evliliğine onay

Yeniakit Publisher
2020-12-01 04:31:51 -
Japonya Veliaht Prensi'nden kızının evliliğine onay

TOKYO (AA) - Japonya’da İmparator Naruhito’nun erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito, kızı Prenses Mako’nun (29), üniversiteden erkek arkadaşı Komuro Kei (29) ile evlenmesine izin verdi.

Krizantem tahtın varisi Fumihito, 55. yaş günü sebebiyle düzenlediği basın toplantısında, kızı Prenses Mako’nun, Komuro ile dünya evine girmesini kabul ettiğini söyledi.

Fumihito, "Evlenmelerini onaylıyorum. Anayasa, evliliğin iki cinsin karşılıklı rızası esasına dayanacağını beyan ediyor. Gerçekten istedikleri bu ise ebeveyn olarak saygı duymam gerekir." dedi.

Düğün tarihi belirtmeyen ve Japon halkının bu evliliğe yönelik desteğinin önemine dikkati çeken Fumihito, "(Japon halkından) Birçok insanın ikna olduğu ve memnuniyetini belirttiği bir konumda değiller." ifadesini kullandı.

Fumihito çifte, evlilik planlarının ve düğün tarihinin belirlenmesi sonrası, gelişmelere dair kamuoyunu aydınlatmaları tavsiyesinde bulundu.

- Aile içi anlaşmazlık

2017’de niyetlerini ilan eden üniversiteden arkadaşlar Mako ile Komuro’nun Kasım 2018’deki planlanan evliliği, o yıl şubat ayında 2020’ye ertelenmişti.

Erteleme sebebi, Komuro’nun annesinin, eski nişanlısıyla yaşadığı aile içi maddi anlaşmazlığın ortaya çıkması olarak basına yansımıştı.

Japonya kanunlarına göre, avamdan bir kişi ile evlenen İmparatorluk ailesi üyesi bir kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kadir Şeker kiralık katil'
Gündem

'Kadir Şeker kiralık katil'

Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Şeker'in kurtardığı iddia edilen Ayşe Dı..
Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum
Medya

Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum

Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınında Cuma Namazı'nın yasaklanması konusunda konuklarından destek bulamayınca geri adım atarak Cuma Namazı..
Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma
Dünya

Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma

Rusya'nın Tataristan bölgesinde yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesinde Azerbaycan'a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay