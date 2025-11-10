Japonya Savunma Bakanlığı’ndan büyük hamle: İHA’lara karşı 35 tonluk zırhlı araçlar geliyor

Japonya Savunma Bakanlığı, küçük insansız hava aracı (İHA) ve dolanan mühimmatlara karşı korunmak üzere geliştirdiği yeni nesil paletli zırhlı platformların saha testlerini hızlandırıyor. Army Recognition kaynaklı belgelere göre, 4 Kasım 2025’te sızdırılan dokümanlar; 35 tonluk zırhlı muharebe aracı (ZMA) ile 33 tonluk zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) varyantlarında kapsamlı karşı-drone (C-UAS) çözümlerinin denendiğini ortaya koydu.

Her iki platformun taret çevresine yerleştirilen dört adet MESA tipi radar paneli, araçlara 360° sürekli hava gözetleme kabiliyeti kazandırıyor. Bu radarlar, tespit ettikleri küçük rotorlu hedeflere anlık hedefleme verisi sağlayarak ana silah sistemlerinin hızlı ve isabetli müdahalesine imkân veriyor. Belgelerde radar frekans aralığı (15.4–16.6 GHz), görüş açısı (130°×90°) ve izleme hızı (10 Hz) gibi teknik veriler Ku-band bilişsel radarlarla örtüşüyor.

ZMA varyantı, Type 24 benzeri uzaktan kumandalı taret ve ana silah olarak 30 mm Mk 44 Bushmaster topuna sahip. Sistem, Mk 310 hava infilaklı mühimmat ile örtü arkasındaki küçük rotor hedeflerine karşı etkili ateş düzeni sunmayı amaçlıyor. ZPT versiyonu ise RS6 tipi uzaktan silah istasyonuna monte edilen M230LF (30×113 mm) topuyla kısa süreli görünmelerde bile hedefi parçalayabilen mühimmat kullanabiliyor.

Yeni mimari, tek sensörlü çözümlerin kör alan sorununu ortadan kaldırıp keşif, takip, hedefleme ve imhayı aynı platformda birleştiriyor. Ayrıca platformların 2024’te tanıtılan lazer temelli C-UAS prototipiyle paralel testlerde olduğu, modüler tasarım sayesinde ortak hava savunma ağlarına entegrasyonun mümkün olduğu vurgulanıyor.

Taktik açıdan söz konusu zırhlı araçlar, kıyı hatları ve yoğun kentsel arazide birliklerin harekât temposunu korumasına yardımcı olacak kısa tepki süreleriyle öne çıkıyor. EMCON (emisyon kontrolü) modu ve aktif koruma entegrasyonu, elektronik harp ortamında da hayatta kalma şansını artırıyor. Japonya’nın bu adımı, Type 73 ve Type 89 platformlarının yerini alacak daha modern, modüler ve hava tehditlerine karşı bağımsız koruma sunan bir sınıfın habercisi niteliğinde.