Japonya, Nevşehir Belediyesine "engelli taşıma aracı" hibe etti

NEVŞEHİR (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Nevşehir Belediyesince yürütülen "Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Taşıma Aracı Sağlanması Projesi" kapsamında belediyeye araç hibe etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaşım sorunu yaşayan engelli ve yaşlı bireylerin hizmetinde kullanılmak üzere, engelli taşıma aracı alınması amacıyla hazırlanan proje, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden destek buldu.

Büyükelçilik, yerel projelere hibe programı kapsamında özel tasarlanan aracı Nevşehir Belediyesine hibe etti.

Aynı anda tekerlekli sandalyedeki üç engellinin ulaşımına imkan sağlayacak asansör sistemli araç, sağlık kontrolü için hastaneye ulaşımda zorluk çeken engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, büyükelçilik yetkililerine teşekkür ederek "Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğine sunduğumuz projemiz, hibe almaya hak kazandı. Projemizle hizmete sunacağımız araç sayesinde hastanede kontrolleri yapılması gereken engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için konforlu ve sağlıklı bir ulaşım desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.

