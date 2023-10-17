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Dünya Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak
Dünya

Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

Yeniakit Publisher
2023-10-17 15:49:00 -
Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

Japonya hükümeti, işgalci terör rejiminin barbar saldırılarıyla harabeye dönen Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi amacıyla bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya hükümeti, işgalci terör rejiminin barbar saldırılarıyla harabeye dönen Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi amacıyla bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi için bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacaklarını belirtti.

Japon Bakan, "Gıda, su, tıbbi ve sağlık hizmetleri gibi gerekli yardımların masum sivillere ve Filistinli mültecilere ulaşması için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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