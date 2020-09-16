Japonya başbakanlığına Suga Yoşihide seçildi
Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
Japon parlamentosunun alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde (Shuugin) düzenlenen oturumda, parlamento üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek için bir araya geldi.
Suga Yoşihide, Liberal Demokrat Parti (LDP) bünyesindeki 465 sandalyeli Shuugiin üyesinin 314'ünün oylarını alarak Japonya'nın yeni başbakanı oldu.
Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oydan 377'si ile Suga, oyların yüzde 70'ini alarak LDP'nin lideri oldu.
Suga, Eylül 2021'de yapılacak olağan genel seçimlere kadar başbakanlık görevini sürdürecek.