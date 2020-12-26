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Aktüel Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19'a karşı "sakin yeni yıl tatili" çağrısı:
Aktüel

Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19'a karşı "sakin yeni yıl tatili" çağrısı:

"Uzmanlar ısrarla risklerin restoranlarda dolaştığı uyarısında bulunuyor. Buna da en etkili yöntem restoranların çalışma saatlerini kısaltmak"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 03:55:38 -
Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19'a karşı "sakin yeni yıl tatili" çağrısı:

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yılbaşı öncesi artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı, "Sakin bir yıl sonu ve yeni yıl tatili geçirmenizi istiyorum. Mümkün olduğunca bir araya gelmekten kaçının." dedi.

Suga düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri, finansal yardım, olası olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile seyahat kısıtlamalarına değindi. Başkent Tokyo’da önceki gün 888, dün ise 884 günlük yeni vaka kayda geçtiğini ve toplam vaka oranının 55 bine yaklaştığını anımsatan Suga, yeni yıl öncesi vaka patlamasına karşı uyarıda bulundu. Suga, "Vaka sayıları 3 binlerin üzerinde ve insanların endişesi artıyor. Aile üyelerinin bir araya gelmesi için birçok fırsat var ancak sakin bir yıl sonu ve yeni yıl tatili geçirmenizi istiyorum. Lütfen mümkün olduğunca bir araya gelmekten kaçının ki salgının yayılımını durdurabilelim." dedi.

Bu artışlara rağmen, hükümete yakın Kovid-19 uzman heyetinin OHAL uygulaması gerekmediği yönünde tavsiye kararı verdiğini aktaran Suga, salgına karşı yemek hizmeti veren işletmelere uygulanacak tedbirlerin artırılacağını söyledi. Suga, "Uzmanlar ısrarla risklerin restoranlarda dolaştığı uyarısında bulunuyor. Buna da en etkili yöntem restoranların çalışma saatlerini kısaltmak." diye konuştu.

Restoran, bar gibi yiyecek sunan yerlerin mesaisinin kısaltılması durumunda finansal destek verileceğini belirten Suga, tedbirlere uyulmaması halinde işletmenin cezalandırılması için Özel Tedbir Yasası'nı revize edeceklerini belirtti.

Tatil esnasında sağlık kuruluşlarının olası kadro yetersizliğine de dikkati çeken Suga, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanelere 270 milyar yen (2,6 milyar dolar) acil yardım yapılacağını açıkladı.

Kovid-19’un "daha yayılabilir" olduğu iddia edilen mutasyonunun İngiltere sonrası Güney Afrika'da da ortaya çıktığını belirten Suga, bu ülkeyle iş, eğitim ve turistik seyahatlerin askıya alınacağını söyledi.

Öte yanda Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un yeni varyantına yakalanan ve yakın geçmişte İngiltere’ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişinin Tokyo ve Osaka’daki havalimanlarında tespit edildiği bildirdi.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 215 bin 265’e, ölü sayısı 3 bin 198’e yükseldi. Ülke genelinde 644 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 54 bin 18’e, Osaka’da 28 bin 101’e, Kanagawa’da 18 bin 226’ya, Aiçi’de 14 bin 936’ya, Hokkaido’da 12 bin 618’e, Saitama’da 12 bin 463’e çıktı.

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