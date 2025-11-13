Japonya, artan ayı saldırılarına karşı ek bütçe teklifi sunacak

Japonya hükümeti, ülke genelinde artış gösteren ayı saldırıları karşısında önlemlerini artırıyor. Başbakan Takaiçi Sanae, Meclis Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Takaiçi, hükümetin sunmayı planladığı ek bütçe teklifinin, yerel yönetimlerin ayı saldırılarıyla mücadele harcamalarını da kapsayacağını belirtti. Başbakan, yerel yönetimlere, özellikle ayı avcılarının ücretlerini karşılamak için mali yardım dahil olmak üzere desteklerini genişleteceklerini kaydetti.

ASKER VE YENİ AVCI İSTİHDAMI

Japonya'nın bazı bölgelerinde ayı saldırıları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yakın zamanda Iwate eyaletindeki Hanamaki Havalimanı'nda piste ayı girmesi üzerine uçuşlar kısa süreliğine durdurulmuştu.

Tokyo hükümeti, artan saldırılara karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Ayrıca 31 Ekim'de yapılan açıklamada, ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesi yönünde planlar olduğu duyurulmuştu. Ek bütçe teklifi, bu planların hayata geçirilmesinde kritik rol oynayacak.