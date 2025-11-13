  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Ukrayna’da yolsuzluk krizi: Halushchenko görevden alındı

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

Ekrem ikiz villalara nasıl kondu? Çevrilen numaralar tek tek iddianamede

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

İletişim Başkanı açıkladı: “Şehitlerimiz A-400M uçağımızla ülkemize getirilecek”

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Yaşam Japonya, artan ayı saldırılarına karşı ek bütçe teklifi sunacak
Yaşam

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı ek bütçe teklifi sunacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Japonya, artan ayı saldırılarına karşı ek bütçe teklifi sunacak

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Meclis Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, son dönemde ülke genelinde giderek artan ayı saldırılarıyla mücadele etmek amacıyla yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirdi.

Japonya hükümeti, ülke genelinde artış gösteren ayı saldırıları karşısında önlemlerini artırıyor. Başbakan Takaiçi Sanae, Meclis Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Takaiçi, hükümetin sunmayı planladığı ek bütçe teklifinin, yerel yönetimlerin ayı saldırılarıyla mücadele harcamalarını da kapsayacağını belirtti. Başbakan, yerel yönetimlere, özellikle ayı avcılarının ücretlerini karşılamak için mali yardım dahil olmak üzere desteklerini genişleteceklerini kaydetti.

ASKER VE YENİ AVCI İSTİHDAMI

Japonya'nın bazı bölgelerinde ayı saldırıları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yakın zamanda Iwate eyaletindeki Hanamaki Havalimanı'nda piste ayı girmesi üzerine uçuşlar kısa süreliğine durdurulmuştu.

Tokyo hükümeti, artan saldırılara karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Ayrıca 31 Ekim'de yapılan açıklamada, ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesi yönünde planlar olduğu duyurulmuştu. Ek bütçe teklifi, bu planların hayata geçirilmesinde kritik rol oynayacak.

 

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak
Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak

Dünya

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak

Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor
Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor

Teknoloji

Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan büyük hamle: İHA’lara karşı 35 tonluk zırhlı araçlar geliyor
Japonya Savunma Bakanlığı’ndan büyük hamle: İHA’lara karşı 35 tonluk zırhlı araçlar geliyor

Dünya

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan büyük hamle: İHA’lara karşı 35 tonluk zırhlı araçlar geliyor

Çinli başkonsolos şok etti: Japonya başbakanının o kirli boynunu keseriz!
Çinli başkonsolos şok etti: Japonya başbakanının o kirli boynunu keseriz!

Dünya

Çinli başkonsolos şok etti: Japonya başbakanının o kirli boynunu keseriz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek faciaya yol açtı. Kazada Bursalı Hava P..
Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar
Avrupa

Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya 16 yıl Başbakanlık yapan Angela Merkel’in yeniden yönetime gelmesini istiyor... Ülkede yapılan yeni bir ankete göre her dört Alman’d..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23