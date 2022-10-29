Japonya, ABD’den Tomahawk füzeleri satın alıyor
Japonya, savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak için ABD’nin Tomahawk seyir füzelerinden satın almayı hedefliyor.
Çin’in bölgede artan askeri nüfuzu ile Kuzey Kore’nin sıklaşan tehditkar füze denemelerine karşı Japon hükümeti çözüm yolu arıyor. Tomahawk seyir füzeleriyle, düşman füzelerini kendi bölgesinde imha edebilme kapasitesine erişilmesi amaçlanıyor. Satın alım sonrası Tomahawk’ların, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde modifiye edilecek destroyerlere monte edilmesi planlanıyor.