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Dünya Japonya, ABD’den Tomahawk füzeleri satın alıyor
Dünya

Japonya, ABD’den Tomahawk füzeleri satın alıyor

Japonya, savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak için ABD’nin Tomahawk seyir füzelerinden satın almayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:30:00 -
Japonya, ABD’den Tomahawk füzeleri satın alıyor

Çin’in bölgede artan askeri nüfuzu ile Kuzey Kore’nin sıklaşan tehditkar füze denemelerine karşı Japon hükümeti çözüm yolu arıyor. Tomahawk seyir füzeleriyle, düşman füzelerini kendi bölgesinde imha edebilme kapasitesine erişilmesi amaçlanıyor. Satın alım sonrası Tomahawk’ların, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde modifiye edilecek destroyerlere monte edilmesi planlanıyor.

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