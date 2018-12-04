Japon kiraz çiçekleri “Sakura”



Japonya'da “sakura” (kiraz çiçekleri) özellikle Kyushu bölgesinde muhteşem manzaralar oluşturmakta ve şenlikleri yapılmakta. Binlerce insan bu şenliklere katılarak sergilenen çiçekleri ilgiyle izlerler. Hanami geleneği Heian döneminden beri (794-1185) mevcut.. Hanami geleneği genellikle Sakura (Kiraz) ağaçlarının pembe çiçeklerinin altında yapılan piknikler ile kutlanıyor.

Sakuraların en güzel olduğu ünlü piknik yerlerinde yer kapmak amacı ile daha sabahtan itibaren, iş yerlerinden veya diğer topluluklardan nöbetçiler görmeniz mümkündür.

Akşam olduğunda bu piknik yerlerinde ızgaralar ve diğer yemekler yapılır. Genelde bu yerler akşamları özel olarak ışıklandırıldığından Sakura çiçekleri harikulade manzaralar oluştururlar.

Renkleri bembeyaz ile pespembe arasında değişen kiraz ağaçları altı cins. Meyve vermeyen, süs olarak yetiştirilen bu ağaç türlerinin Japonca adları: Kwanzan, Usuzumi, Yoşino, Ağlayan Kiraz, Akebono ve Takesimensis.