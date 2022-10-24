Japon hükümeti Türkiye'den şirket satın aldı! Dikkat çeken adım

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, son yıllarda Türkiye lojistik alanında önemli global yatırımlar çekti. Küresel lojistik sektörünün rekabet alanına dönüşen Türkiye’ye gelen yatırımlar arasında dünyanın hemen hemen her bölgesinden şirket olması dikkat çekiyor. Türkiye’ye son dönemde 150 milyon euroya yakın yatırım yapan Alman devi DHL, bir başka Alman devi Kühne- Nagel, Güney Koreli CJ Group, Hong Kong merkezli Kerry Logistics, Danimarkalı DFDS, Avusturyalı Austrian Post’un da olduğu bu liste oldukça kabarık. Bu yatırımlara katmadığım bir de Japon taşımacılık şirketleri var ki bu firmaların gücü giderek artıyor.

Asırlık Japon devi Hitachi’nin yaklaşık 10 yıl önce ortak olduğu Mars Lojistik’e ortak olarak, bir başka Japon şirketi Yusen de 2012’de Türk şirketi Catoni Hava ve Deniz Taşımacılık’tan varlık alımıyla Türkiye’ye adım atan ilk Asyalı devler oldu. Japon devlerinin Türkiye’deki akımına katılanlardan biri de 2017’de yaşandı. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu o haberde dünyanın en büyük ve en eski gemicilik şirketlerinden Nippon Yusen, küresel adıyla Nippon Yuen Kabushiki Kaisha Group (NYK Line) Türkiye’ye hızlı girmiş ve OYAK Grubu’na ait OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri ile işbirliği kararı almıştı. OYAK Grubu ile OYAK NYK Ro-Ro Liman işletmeleri adlı ortak bir şirket kuran iki firma 2018’de anlaşmayı imzaladı ve Kocaeli Körfezi’nde yer alan arazide, 110 milyon dolarlık yatırımla OYAK Port için ilk adımı attı. 2019 yılında OYAK Port, hizmete girdi.

Japonlar satın aldı

Avrupalı ve Japon devlerinin hızlı gelişim gösterdiği Türk lojistik pazarında önemli bir işlem tamamlanmak üzere. Daha önce Türkiye’ye 2011 yılının eylül ayında ofis açarak giren Avustralya merkezli Toll Group sektörünün bölgedeki en önemli oyuncularından Makro Lojistik ile yaptığı işbirliğine bir yenisini daha ekliyor. Toll Global, İstanbul merkezli HL Net Yönetim Danışmanlığı şirketinin tamamını almak için görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa Avustralya merkezli Toll Global, Erol Sencar ve Batılı Ailesi tarafından yönetilen A Batılı Serbest Muhasebe adlı firmadan hisselerini alacak ve HL Net Yönetim adlı şirketin tamamını yönetecek. Her ne kadar Toll Global, Avustralyalı olarak bilinse de şirketin sahibi Japonya Hükümeti.

232 bin çalışanı var

1888 yılında Albert Toll tarafından Avustralya’da at arabasıyla kömür taşıma amacıyla kurulan Toll Global, 7.8 milyar dolarlık cirosu, 44 bin çalışanı ile kıtanın en büyük lojistik şirketi. 2015 yılında el değiştiren şirketi Japan Post Holdings satın aldı. 109 milyar dolarlık cirosu ve 232 bin çalışanıyla Japonya’nın en büyük şirketlerinden biri olan Tokyo merkezli Japan Post Holdings’in ana hissedarı ise Japon Hükümeti. Hisse oranı ise yüzde 34 olarak biliniyor. Japon devinin hisseleri ayrıca Nikkei 225 ve TOPIX Large70 endekslerinde işlem görüyor.

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