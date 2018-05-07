Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Japon devi üretimi bırakıyor!

Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa'da dizel araç satışını tamamen durduracağını açıkladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:57
Japon devi üretimi bırakıyor!

Nissan, artan çevresel düzenlemeler nedeniyle Avrupa genelinde dizel araç satışlarını kademe kademe sonlandıracağını açıkladı. Japon üretici Avrupa'da satılan dizel modellerin dönüşümü yapıldıktan sonra dizel motorlu otomobil üretimini tamamen sonlandıracak.

BOSCH'UN TEKNOLOJİSİ TATMİN ETMEDİ

Geçtiğimiz günlerde dizel arabalardaki zehirli NOx salınımını 10'da 1 düzeyine indiren ve Avrupa'nın koyduğu yasal sınırların dahi oldukça altına inildiğini açıklayan Bosch, gözden düşen dizel teknolojisini yeniden diriltebilecek bir çözüm bulduğunu belirtmişti ancak bu gelişme Nissan'ı tatmin etmişe benzemiyor.

Qashqai ve Micra gibi modellerinde Avrupa'da tercih edilen dizel modellere sahip olan Nissan'ın aldığı karar tüm SUV ve kompakt modellerde de geçerli.

Nissan, böylelikle Toyota ve Subaru'nun ardından Avrupa için yeni dizel binek otomobili üretimi yapmayacağını açıklayan 3. Japon üretici oldu. Subaru, bu kararı Avustralya'da da 2020 yılından itibaren uygulayacağını belirtmişti.

Aynı zamanda Renault'nun da ortağı olan Nissan, 2025 yılı itibarıyla Avrupa satışlarındaki payın yarısına elektrikli modellerin hakim olmasını istiyor ve gerek tasarım gerekse de ürün geliştirme kısmında Renault ve Mitsubishi ile birlikte çalışmaya devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Renault da iki yıl önce Volkswagen skandalının ardından NOx salınımını düşürmek için bir çözüm bulduğunu belirtmiş ve araç sahiplerine çağrıda bulunmuştu. Ancak 6 model için yapılan çağrılarda aradan geçen 2 yıla rağmen hedeflenen başarı yakalanamamıştı.

2022 YILINDA HEDEF 1 MİLYON ELEKTRİKLİ

Nissan'ın tahminlerine Japonya ile birlikte elektrikli araba pazarının en yaygın olacağı bölge Avrupa. Japon üretici Avrupa'da yakın gelecekte tüm satışların yüzde 40'ının elektrikli olmasını bekliyor. ABD ve Çin için bu oran üçte birin altında.

Renault Nissan grubu, geçtiğimiz yıl Mitsubishi'nin de katılımıyla 10.63 milyon araç satarken 10.53 milyonda kalan Alman devi Volkswagen'i geride bırakmıştı.

Nissan'ın ülkesi Japonya içerisinde de iddialı planları var. 2022 yılı itibarıyla tamamen elektrikli 1 milyon araç satışına yönelik çalışmalar sürdürülüyor ve Leaf modelinin yanı sıra 8 saf elektrikli model çıkartma hazırlığı var ancak pazar payını E-Power denilen görece daha ucuz olan bir tür olan hibridin domine edeceği öngörülüyor.

E-Power kategorisinde görece daha küçük olan bir benzinli motor elektrikli motora veya onun beslendiği batarya sistemine güç sağlıyor ve bu sayede daha az yakıt tüketmekle kalmıyor, pahalı olan batarya sisteminin daha ufak versiyonlarının kullanımına olanak tanıyarak araç maliyetini de düşürüyor.

Japonya'da e-power türü araçlar şu sıralar en çok satanlar arasında.

 

KAYNAK: HABERTÜRK

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:57
  1. Nissan
  2. bosch
  3. dizel motor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bir ilk daha!
    1. THY'den bir ilk daha!
    2. Meral Akşener Bağcılar'da!
    3. Japon devi üretimi bırakıyor!
    4. İşte CHP-HDP kardeşliği
    5. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
    6. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
    7. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
    8. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
    9. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
    10. Türkiye 2. sıraya yükseldi
    11. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
    12. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
    13. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
    14. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
    15. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
    16. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
    17. 24 Haziran AK Parti Mersin..
    18. CHP sözünü yedi, pazarcılar eylem yaptı
    19. MHP'den İYİ Parti'ye saldırı açıklaması!
    20. Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde..
    Kuveyt Türk
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı