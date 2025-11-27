  • İSTANBUL
Japon alkolikler neye uğradığını şaşırdı
Yaşam

Japon alkolikler neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Japon alkolikler neye uğradığını şaşırdı

Japonya'nın bira piyasasında yaklaşık yüzde 40'lık bir paya sahip olan Asahi şirketinden, 29 Eylül'de yaşanan siber saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Asahi, 29 Eylül'de gerçekleşen siber saldırı nedeniyle 1,5 milyonun üstünde müşterisinin verilerinin sızmış olabileceğini duyurdu.

Japonya menşeli içki üreticisi Asahi, 29 Eylül'de gerçekleşen siber saldırı nedeniyle 1,5 milyonun üstünde müşterisinin verilerinin sızmış olabileceğini duyurdu.

Japonya'nın bira piyasasında yaklaşık yüzde 40'lık bir paya sahip olan Asahi şirketinden, 29 Eylül'de yaşanan siber saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu siber saldırı sonucu 1 milyon 520 bini aşkın müşterinin verilerinin sızmış olabileceği belirtilen açıklamada, bu veriler arasında isim, cinsiyet, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada yaklaşık 107 bin çalışanın da kişisel verilerinin sızmış olabileceği belirtilerek, kredi kartı bilgilerinin sızan veriler arasında olmadığı bildirildi.

Siber saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Asahi şirketi 29 Eylül'de bir siber saldırı yaşandığını duyurmuştu. Saldırının ardından şirket 30 fabrikasında üretimi durdurmuş, siparişler kalem, kağıt ve faks makineleri kullanılarak manuel olarak işlenmişti.

