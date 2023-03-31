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Teknoloji Jandarmaya 120mm ALKAR havan monteli VURAN teslimatı
Teknoloji

Jandarmaya 120mm ALKAR havan monteli VURAN teslimatı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 20:22:00 - 2023-03-31 20:24:04

Jandarma Genel Komutanlığı, "ALKAR 120mm Havan Silah Sistemi" monte edilen VURAN araçlarını teslim aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen ALKAR 120mm Havan Silah Sistemi monteli VURAN 120mm Zırhlı Havan Atıcı Araç, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alındı.

Konuyla ilgili olarak Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “Teröristle Mücadele Harekatında ateş destek gücünü artırmak maksadıyla 120 mm. havan monteli VURAN araçları Jandarma Genel Komutanlığı envanterine kazandırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Zırhlı 120mm Havan Atıcı araçlar, ASELSAN tarafından geliştirilen ALKAR 120mm’lik Otomatik Havan Silah Sistemi ile teçhiz ediliyorlar. VURAN aracına ALKAR entegrasyonu, 2019 yılında gerçekleştirilen atış testleri ile başarıyla tamamlanmıştı. Aynı aracın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de alınması bekleniyor.

VURAN Zırhlı Havan Aracı içerisinde; 120mm havan silahı, yarı otomatik mühimmat yükleme sistemi, mühimmat depolama sitemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor.

SavunmaSanayiST
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