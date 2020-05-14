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Aktüel

Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul’da pazarlamaya çalışan şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:03:19 -
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul’da pazarlamaya çalışan şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 29 kilogram Scunk maddesi, 36 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Her sevkiyat için ayrı araba kullanan şebekeye operasyon anıda kameraya yansıdı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde Kafeterya işleten V.Y. liderliğindeki şahısların yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kafeterya müşterilerine, çeşitli iletişim yollarını kullanarak pazarladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan V.Y.nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekanlar ve araçlar tek tek belirlendi.



Her sevkiyat için ayrı araba kullandılar


Jandarma ekipleri, V.Y. liderliğindeki örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için her sevkiyatta kullandıkları farklı araçları yakın takibe aldı. Uyuşturucu maddenin zula tabir edilen yerden yine farklı bir araç ile bir araç ile taşındığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.



36 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi


Jandarma ekipleri şüphelilerin kullandığı araç bagajındaki valizde ve zula olarak kullandığı evde yaptıkları detaylı aramalarda, 29 kilo Scunk maddesi, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirirken, V.Y. ve bağlantılı olduğu toplam 8 örgüt üyesini kıskıvrak yakaladı. Malzemelere el konuldu. 8 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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