Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlerde yapılan denetimler arttırıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlerde yapılan denetimler arttırıldı.

Ula’nın turistik mahallesi Akyaka’da günübirlik kiralanan bir evde 4-5 kişinin uyuşturucu kullandığı bilgisinin ardından evde yapılan aramada evin yatak odasında kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Günübirlik evi kiralayan 4 kişi hakkında işlem yapılırken, kubar esrar maddesine el konuldu.

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