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Jandarmadan şehit annelerine Anneler Günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:50:49 -
Jandarmadan şehit annelerine Anneler Günü sürprizi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde şehit annelerini ziyaret eden jandarma personeli, onların Anneler Günü'nü kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ziyaret ettiği şehit annelerine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve komutanlarının selamlarını ileterek Erat tarafından gönderilen hediyeleri teslim etti.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın annesi Sevim Ardıç, Anneler Günü'nde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Böyle günlerde bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Sadece unutulmamak istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Allah razı olsun, ayaklarına sağlık." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün annesi Cahide Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Onlar da bizim birer evlatlarımız Allah eksikliklerini vermesin" diye konuştu.

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