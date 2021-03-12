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Aktüel Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
Aktüel

Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:26:00 -
Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da sorumluluk bölgesindeki asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu 10-11 Mart tarihinde Yüksekova ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda PKK terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vururken, toplam 482 kilo eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 

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