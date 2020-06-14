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Aktüel

Jandarmadan klipli 181. yıldönümü kutlaması

Malatya Jandarma Komutanlığı, ‘şan ve şerefle Jandarma 181 yıldır sizlerle’ sloganıyla hazırladığı klip ile kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:29:49 -
Jandarmadan klipli 181. yıldönümü kutlaması

Malatya Jandarma Komutanlığı, ‘şan ve şerefle Jandarma 181 yıldır sizlerle’ sloganıyla hazırladığı klip ile kuruluş yıldönümünü kutluyor.


Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya Jandarma Komutanlığı bir klip hazırladı. Pandemi dönemindeki çalışmalardan deprem sonrası çalışmalara, Vefa Destek Grubunda yer alıp 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yardıma, fidan dikmeden mevcut asayiş ve trafik hizmetlerine kadar yapılan çalışmalar kamuoyuna gösterildi. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem komşu şehir Malatya’yı da büyük oranda etkileyip, 4’ü Malatya’da olmak üzere toplam 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Klipte özellikle, deprem sonrasında jandarmanın çadır kurma ve depremzedelere diğer hizmetleri anlatıldı.

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