  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi
Aktüel

Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:15:48 -
Jandarmadan görevdeki askerin çocuğuna doğum günü sürprizi

SAKARYA (AA) - Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl'de görevi nedeniyle kente gelemeyen Piyade Astsubay Mehmet Mermer'in oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Mermer, Pamukova'da dedesinde kalan 3 yaşındaki oğlu Çınar'ın doğum gününe görevi nedeniyle gelemediği için Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığındaki arkadaşlarından yardım istedi.

Mermer'in isteğini kabul eden Pamukova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Tekin, oğluna Bingöl'den gönderdiği hediyeyi ve yaptırdığı doğum günü pastasını alıp küçük Çınar'ın yaşadığı eve gitti.

Annesi Neslişah Mermer ile kapıyı açan Çınar Mermer, karşısında jandarmayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Çınar, doğum günü pastasındaki mumları üfleyip babasından gelen hediyeyi aldı.

Sürpriz karşısında duygulanan anne Mermer, Tekin'e teşekkür etti.

Muharrem Tekin, yaptığı açıklamada, vatan görevindekiler kadar onları evlerinde bekleyen ailelerin de büyük özveri gösterdiğini belirterek, "Bizler de onların hasretlerini biraz olsun dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem
Gündem

İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem

Tiyatrocu Rasim Öztekin, uğradığı silahlı saldırıdan yıllar sonra sağlığı düzelen ve yeniden İbo Show'u sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses'e ..
Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi
Dünya

Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye..
İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor
Siyaset

İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor

Seçim döneminde Koç Holding’ten en büyük desteği gören Ekrem İmamoğlu’nun, grup bünyesindeki firmalara milyonluk ihalelerle ihya ettiği beli..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay