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Aktüel

Jandarmadan doğum günü sürprizi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Yenipazar Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doğum günü olan Sena Yağmur’a sürpriz yaptı.

2020-04-24 15:03:26 -
Jandarmadan doğum günü sürprizi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Yenipazar Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doğum günü olan Sena Yağmur’a sürpriz yaptı.


Komutanlık, Yenipazar ilçesişne bağlı Paşaköy Mahallesi’nde oturan Sena Yağmur’un doğum gününü kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doğum gününü kutlayan İlçe Jandarma Komutanlığı, Yağmur’a Türk Bayrağı hediye etti ve pasta kestiler. Minik Sena, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

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