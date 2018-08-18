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Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu!

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayramı fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:44
Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu!

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları yönünde bilgi aldı.

Şüphelilerin Fatih'te bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri baskın yaptı. Operasyonda T.G. sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı.

Baskında yaklaşık 13 bin adet 500 bin'lik sahte İran Riyali, yaklaşık 1 milyon sahte TL, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

İran riyalleri dikkat çekti

Operasyonda yüklü miktarda sahte İran riyalinin ele geçirilmesi dikkat çekti. Son dönemde İranlı vatandaşların İstanbul'da turizm amaçlı yoğun olarak bulunmaları sebebiyle, sahte basılan İran riyalinin kolay anlaşılamayacağını düşünen kalpazanların bu para birimini tercih ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi.

Jandarmadan sahte para uyarısı

Gözaltına alınan T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için, özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:44
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Atatürk
  4. İran
  5. Kurban Bayramı

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