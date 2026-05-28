  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Parti'den AK Parti'ye bayram ziyareti Kurultay Pazarlıkları İfadeye Girdi! “İmamoğlu’ndan Başkanlık Sözü Alındı” Tek çıkış yolu artık Türkiye! Bakan Gürlek açıkladı! Türk yargısına nefes aldıracak sistem: E-Duruşma geliyor Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış" 1 Haziran'da yapılacaktı! CHP PM toplantısı ertelendi Işıldaklı tayfa kuduracak, komaya girecek Mehter ve dualarla kutlanacak Bir bu eksikti! Çin ile Avrupa ülkesi arasında denizde gerilim! Söz konusu Yunan değil Türkiye'nin güvenliği
Aktüel Jandarmada bayramlaşma coşkusu
Aktüel

Jandarmada bayramlaşma coşkusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Jandarmada bayramlaşma coşkusu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şenkaya ilçesi Karıncadüzü ve Akşar Jandarma Karakol Komutanlıklarını ziyaret ederek görev başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette, Şenkaya Kaymakamlığına vekâlet eden Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da hazır bulundu. Jandarma personelinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Vali Baruş, kahraman Mehmetçiklerle sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Jandarma personeline hitaben kısa bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, "Vatanımızın huzuru, milletimizin güvenliği için büyük bir fedakârlık ve özveriyle görev yaptığınızı görmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bayram günlerinde dahi memleketinizden, ailelerinizden ve sevdiklerinizden ayrı kalarak bu kutsal görevi yerine getirmeniz her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

 

Erzurum’un en uç noktalarında, en zorlu şartlarda vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeline teşekkür eden Vali Baruş, "Gösterdiğiniz fedakârlık, azim ve gayret dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin" dedi.

Vali Baruş, konuşmasının sonunda tüm personelin ailelerine selamlarını ileterek mübarek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23